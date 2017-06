Pininfarina, le caratteristiche dell'aumento di capitale

di Edoardo Fagnani

5 giu 2017 ore 19:33

Il consiglio di amministrazione di Pininfarina ha determinato le condizioni definitive dell’aumento di capitale in opzione.

Nel dettaglio la società emetterà 24.120.480 azioni a un prezzo unitario di 1,1 euro che saranno assegnate nel rapporto di sottoscrizione di 4 azioni di nuova emissione ogni 5 azioni possedute. L'ammontare massimo dell'operazione sarà di 26,53 milioni di euro.

Il prezzo di emissione è stato determinato tenendo in considerazione le condizioni del mercato in generale e l’andamento del titolo Pininfarina, applicando, secondo le prassi di mercato per operazioni similari, uno sconto sul prezzo teorico ex diritto (Theoretical Ex Right Price - TERP) delle azioni della società pari al 49%, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo ufficiale di Borsa del 2 giugno 2017.

L'aumento di capitale prenderà il via lunedì 12 giugno e terminerà il 30 giugno, mentre i diritti resteranno quotati fino al 26 giugno.

