Pierrel, i numeri del 2016 e del primo semestre 2017

di Edoardo Fagnani

11 ott 2017 ore 21:30

Pierrel ha chiuso l’esercizio 2016 con ricavi per 14,51 milioni di euro, in flessione del 10% rispetto ai 16,15 milioni ottenuti nell’esercizio precedente. La società ha terminato lo scorso anno con un utile netto (esclusa la quota di terzi) di 2,36 milioni di euro, rispetto al rosso di 7,58 milioni del 2015. Il risultato finale ha beneficiato della plusvalenza da dismissione di 8,5 milioni di euro, rilevata a seguito del deconsolidamento di RELIEF e dell’intera Divisione TCRDO dal Gruppo Pierrel dalla fine di maggio.

Nel primi sei mesi del 2017 i ricavi sono scesi a 5,97 milioni di euro, il 6% in meno rispetto ai 6,32 milioni ottenuti nel primo semestre dello scorso anno. Il risultato finale è stato negativo per 4,48 milioni di euro. A fine giugno l’indebitamento netto era sceso a 21,1 milioni di euro, rispetto ai 22,9 milioni di inizio anno.

Il management di Pierrel ha rivisto i target finanziari per il 2017; la società prevede di chiudere l’esercizio in corso con ricavi lordi consolidati per circa 16 milioni di euro, mentre il margine operativo lordo dovrebbe risultare positivo per circa 0,2 milioni di euro.

Inoltre, i vertici hanno appovato il Piano di Risanamento che include una proposta di aumento del capitale sociale per un importo massimo di 35 milioni di euro da offrire in opzione agli azionisti.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.