Piccoli soci Parmalat contro l’opa (MF)

di Mauro Introzzi

29 dic 2016 ore 07:47

Il quotidiano finanziario mette sotto la lente il titolo Parmalat, su cui i francesi di Lactalis hanno lanciato un'opa totalitaria a 2,8 euro per azione. Il prezzo in borsa di Collecchio è però ben oltre quel valore, segno che qualcuno punta su un rilancio. Ma se i broker consigliano i piccoli soci di aderire l’associazione dei piccoli azionisti ha definito "non congruo il prezzo del’opa". MF evidenzia poi che anche il fondo Amber, che possiede il 3% del capitale, ha spiegato nelle scorse ore che non aderirà all’offerta della famiglia Besnier perché il prezzo dell’opa è molto basso e non riflette il vero valore della società. Secondo l'investitore un'azione Parmalat non può valere meno di 4 euro.

