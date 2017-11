Piazza Affari, utili oltre 9 miliardi (Il Sole24Ore)

di Mauro Introzzi

13 nov 2017

Il quotidiano economico in edicola domenica ha fatto il punto della situazione sulle trimestrali delle società del FTSEMib, che nel terzo quarter dell’anno hanno registrato complessivamente risultati superiori alle stime con utili per 9 miliardi di euro. La cifra, secondo quanto riporta il Sole24Ore, rappresenta una stima per difetto, visto che dal computo sono escluse quelle aziende - come quelle del comparto lusso - che danno comunicazione completa dei dati di bilancio solo con cadenza annuale e semestrale limitandosi ad un aggiornamento trimestrale dei ricavi. Le attese degli analisti parlano invece di utili cumulati pari a 8 miliardi di euro.

Le società quotate italiane - stima la Reuters - hanno registrato in media una crescita del 31% degli utili nel terzo trimestre, la terza miglior performance dopo Finlandia (+51,8%) e Norvegia (+36,9%).

