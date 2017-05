Piazza Affari, le trimestrali della settimana (dall’8 al 12 maggio 2017)

Martedì 9 maggio è in agenda il Cda di ENI, che diffonderà i risultati la mattina seguente. Il 10 maggio si riuniranno i vertici di Poste Italiane, Unicredit e UBI Banca

di Edoardo Fagnani

8 mag 2017 ore 10:45

Settimana ricca di trimestrali a Piazza Affari.

Martedì 9 maggio BPER Banca e Mediaset comunicheranno i risultati del primo trimestre del 2017. Lo stesso giorno è in agenda il Cda di ENI, che diffonderà i risultati la mattina seguente.

Mercoledì 10 maggio si riuniranno i consigli di amministrazione di Poste Italiane, Unicredit e UBI Banca, mentre il giorno seguente sarà il turno del BancoBPM e di Enel.

La settimana si chiuderà con la trimestrale di Atlantia.





Eventuali variazioni saranno comunicate nella rubrica L’agenda del giorno.





Lunedì 8 maggio



- Banco di Sardegna (1° trimestre 2017)

- Diasorin (1° trimestre 2017)

- MolMed (1° trimestre 2017)

- Parmalat (fatturato 1° trimestre 2017)

- Prima Industrie (1° trimestre 2017)

- TXT e-solutions (1° trimestre 2017)

- Valsoia (1° trimestre 2017)





Martedì 9 maggio



- FTSEMIB: Banca Mediolanum (1° trimestre 2017 – CdA ore 10.00); BPER Banca (1° trimestre 2017); Campari (1° trimestre 2017); ENI (1° trimestre 2017 – Comunicato 10 maggio, prima dell’apertura di Piazza Affari); FinecoBank (1° trimestre 2017); Mediaset (1° trimestre 2017); Terna (1° trimestre 2017).

- MID Cap: Banca Generali (1° trimestre 2017); Cattolica Assicurazioni (1° trimestre 2017); Creval (1° trimestre 2017); RcsMediagroup (1° trimestre 2017).

- STAR: Ascopiave (1° trimestre 2017); IGD (1° trimestre 2017); Vittoria Assicurazioni (1° trimestre 2017).

- Standard: Banca Carige (1° trimestre 2017); Banca Farmafactoring (1° trimestre 2017); Conafi Prestitò (1° trimestre 2017); Il Sole24Ore (1° trimestre 2017).





Mercoledì 10 maggio



- FTSEMIB: A2A (1° trimestre 2017); Mediobanca (3° trimestre 2016/2017); Poste Italiane (1° trimestre 2017); Prysmian (1° trimestre 2017); Unicredit (1° trimestre 201); UBI Banca (1° trimestre 2017); Unipol (1° trimestre 2017); UnipolSAI (1° trimestre 2017).

- MID Cap: Brunello Cucinelli (fatturato 1° trimestre 2017); De Longhi (1° trimestre 2017); ENAV (1° trimestre 2017); Geox (fatturato 1° trimestre 2017); Hera (1° trimestre 2017 – CdA ore 11.00); Maire Tecnimont (1° trimestre 2017 – CdA ore 10.00).

- STAR: Astaldi (1° trimestre 2017); Banca Finnat (1° trimestre 2017); Dada (1° trimestre 2017); DEA Capital (1° trimestre 2017); ePrice (1° trimestre 2017); FILA (1° trimestre 2017); Isagro (1° trimestre 2017 – CdA ore 15.30); Unieuro (1° trimestre 2017).

- Standard: Aedes (1° trimestre 2017); LVenture Group (1° trimestre 2017); Poligrafici Printing (1° trimestre 2017 – CdA ore 15.00).





Giovedì 11 maggio



- FTSEMIB: BancoBPM (1° trimestre 2017 – Comunicato dopo la chiusura di Piazza Affari); Brembo (1° trimestre 2017 – CdA ore 09.30); Enel (1° trimestre 2017).

- MID Cap: Banca Popolare di Sondrio (1° trimestre 2017); Banco di Desio e Brianza (1° trimestre 2017); Credem (1° trimestre 2017); ERG (1° trimestre 2017); Fincantieri (1° trimestre 2017); Iren (1° trimestre 2017); Rai Way (1° trimestre 2017); Save (1° trimestre 2017).

- STAR: Aeffe (1° trimestre 2017); AVIO (1° trimestre 2017); Banca Ifis (1° trimestre 2017); BE Think (1° trimestre 2017); Cad IT (1° trimestre 2017); Cementir (1° trimestre 2017); Falck Renewables (1° trimestre 2017); Gefran (1° trimestre 2017 – CdA ore 10.00); Interpump (1° trimestre 2017); Landi Renzo (1° trimestre 2017); Massimo Zanetti BG (1° trimestre 2017); Mondadori (1° trimestre 2017); MutuiOnline (1° trimestre 2017); Nice (1° trimestre 2017); Retelit (1° trimestre 2017); Sabaf (1° trimestre 2017); Saes Getters (1° trimestre 2017); TamburiIP (1° trimestre 2017).

- Standard: Banca Intermobiliare (1° trimestre 2017); Banca Popolare di Spoleto (1° trimestre 2017); Banca Profilo (1° trimestre 2017); Fullsix (1° trimestre 2017); ItaliaOnline (1° trimestre 2017); Monrif (1° trimestre 2017 – CdA ore 12.40); Poligrafici Editoriale (1° trimestre 2017 – CdA ore 12.00); Prelios (1° trimestre 2017); Toscana Aeroporti (1° trimestre 2017).

- AIM Italia: Neurosoft (esercizio 2016); TBS Group (1° trimestre 2017).





Venerdì 12 maggio



- FTSEMIB: Atlantia (1° trimestre 2017).

- MID Cap: Trevi Group (1° trimestre 2017).

- STAR: B&C Speakers (1° trimestre 2017); Biesse (1° trimestre 2017); Cembre (1° trimestre 2017); Centrale del Latte d’Italia (1° trimestre 2017); Digital Bros (3° trimestre 2016/2017); Emak (1° trimestre 2017); Esprinet (1° trimestre 2017); Eurotech (1° trimestre 2017); Exprivia (1° trimestre 2017); Irce (1° trimestre 2017 – CdA ore 14.00); La Doria (1° trimestre 2017); Marr (1° trimestre 2017); Mondo TV (1° trimestre 2017); Openjobmetis (1° trimestre 2017); PanariaGroup (1° trimestre 2017); Poligrafica S.F. (1° trimestre 2017); Servizi Italia (1° trimestre 2017).

- Standard: ACSM-AGAM (1° trimestre 2017); Ambienthesis (1° trimestre 2017 – CdA ore 15.00); Eukedos (1° trimestre 2017); Immsi (1° trimestre 2017); Mid Industry Capital (1° trimestre 2017); Pininfarina (1° trimestre 2017).