Piazza Affari, le trimestrali della settimana (dal 6 al 10 novembre 2017)

Il 7 novembre IntesaSanpaolo e Monte dei Paschi di Siena comunicheranno i risultati dei primi nove mesi del 2017. Il giorno seguente sarà il turno di Enel e Unicredit

di Edoardo Fagnani

7 nov 2017 ore 16:08

Entra nel vivo la stagione delle trimestrali a Piazza Affari.

Riflettori puntati sui numeri dei bancari: martedì 7 novembre IntesaSanpaolo e Monte dei Paschi di Siena comunicheranno i risultati economici dei primi nove mesi del 2017.

Il giorno seguente sarà il turno di Enel e Unicredit.

Il 9 novembre sono in programma i consigli di amministrazione del BancoBPM e di UBI Banca.







Lunedì 6 novembre



- Snam (3° trimestre 2017 – Comunicato stampa 7 novembre, prima dell’apertura di Piazza Affari).

- CTI Biopharma (3° trimestre 2017 – Comunicato dopo la chiusura di Wall Street).

- Italmobiliare (3° trimestre 2017).

- MolMed (3° trimestre 2017).

- Pirelli (3° trimestre 2017).

- Risanamento (3° trimestre 2017).

- Saras (3° trimestre 2017).

- Tod’s (3° trimestre 2017 – Fatturato).

- Valsoia (3° trimestre 2017).





Martedì 7 novembre



- FTSEMIB: Campari (3° trimestre 2017); FinecoBank (3° trimestre 2017); IntesaSanpaolo (3° trimestre 2017); Mediaset (3° trimestre 2017); Prysmian (3° trimestre 2017).

- MIDCAP: Creval (3° trimestre 2017); Inwit (3° trimestre 2017); Maire Tecnimont (3° trimestre 2017 – CdA ore 10.00); Rai Way (3° trimestre 2017).

- STAR: Ascopiave (3° trimestre 2017); Banca Farmafactoring (3° trimestre 2017); TXT e-solutions (3° trimestre 2017).

- Standard: Banco di Sardegna (3° trimestre 2017); Monte dei Paschi di Siena (3° trimestre 2017); Pierrel (3° trimestre 2017).





Mercoledì 8 novembre



- FTSEMIB: Banca Generali (3° trimestre 2017); BPER Banca (3° trimestre 2017); Enel (3° trimestre 2017); Unicredit (3° trimestre 2017).

- MIDCAP: Geox (3° trimestre 2017 – Fatturato); Hera (3° trimestre 2017 – CdA ore 11.00).

- STAR: Cementir Holding (3° trimestre 2017); Dea Capital (3° trimestre 2017); ePrice (3° trimestre 2017); Interpump (3° trimestre 2017).

- Standard: Aedes (3° trimestre 2017); ItaliaOnline (3° trimestre 2017); Poligrafici Printing (3° trimestre 2017 – CdA ore 09.30); Safilo (3° trimestre 2017); TAS (3° trimestre 2017).





Giovedì 9 novembre



- FTSEMIB: Azimut Holding (3° trimestre 2017); Banca Mediolanum (3° trimestre 2017); BancoBPM (3° trimestre 2017 – Comunicato dopo la chiusura di Piazza Affari); Brembo (3° trimestre 2017 – CdA ore 09.00); Leonardo (3° trimestre 2017); Poste Italiane (3° trimestre 2017); UBI Banca (3° trimestre 2017).

- MIDCAP: Banca Popolare di Sondrio (3° trimestre 2017); Credem (3° trimestre 2017); De Longhi (3° trimestre 2017); Diasorin (3° trimestre 2017); doBank (3° trimestre 2017); Fincantieri (3° trimestre 2017).

- STAR: Aeffe (3° trimestre 2017); AVIO (3° trimestre 2017); Banca Finnat (3° trimestre 2017); Banca Ifis (3° trimestre 2017); BE Think (3° trimestre 2017); D’Amico Int. Shipping (3° trimestre 2017); Falck Renewables (3° trimestre 2017); Gefran (3° trimestre 2017 – CdA ore 10.00); IGD (3° trimestre 2017); IT Way (1° semestre 2017); Massimo Zanetti BG (3° trimestre 2017); Mondadori (3° trimestre 2017); Retelit (3° trimestre 2017); Zignago Vetro (3° trimestre 2017 – CdA ore 10.00).

- Standard: Banca Profilo (3° trimestre 2017); Banco di Desio e Brianza (3° trimestre 2017); Management&Capitali (3° trimestre 2017); Monrif (3° trimestre 2017 – CdA ore 11.30); Poligrafici Editoriale (3° trimestre 2017 – CdA ore 10.30); Zucchi (3° trimestre 2017).

- AIM Italia: Giorgio Fedon & Figli (3° trimestre 2017 – Fatturato).





Venerdì 10 novembre



- FTSEMIB: Atlantia (3° trimestre 2017 e acconto dividendo 2018); Terna (3° trimestre 2017).

- MIDCAP: ERG (3° trimestre 2017); RcsMediagroup (3° trimestre 2017).

- STAR: Biesse (3° trimestre 2017); Centrale del Latte d’Italia (3° trimestre 2017); Digital Bros (1° trimestre 2017/2018); Emak (3° trimestre 2017); La Doria (3° trimestre 2017); Openjobmetis (3° trimestre 2017); Poligrafica S.F. (3° trimestre 2017).

- Standard: ACSM-AGAM (3° trimestre 2017); AlerionCleanpower (3° trimestre 2017); Banca Intermobiliare (3° trimestre 2017).





* Consiglio di Amministrazione – I dati saranno diffusi al termine della riunione