Piazza Affari, le trimestrali della settimana (dal 23 al 27 ottobre 2017)

Il 24 ottobre Fiat Chrysler Automobiles e Saipem comunicheranno i risultati economici dei primi nove mesi del 2017. Focus anche sui numeri di ENI

di Edoardo Fagnani

24 ott 2017 ore 10:58

Entra nel vivo la stagione delle trimestrali a Piazza Affari.

Martedì 24 ottobre Fiat Chrysler Automobiles e Saipem comunicheranno i risultati economici dei primi nove mesi del 2017.

Giovedì 26 ottobre sono in programma le trimestrali di STM e di Mediobanca. Il giorno seguente sarà il turno di ENI.





Eventuali variazioni saranno comunicate nella rubrica L’agenda del giorno.





Lunedì 23 ottobre



- Italgas (3° trimestre 2017).

- Luxottica (3° trimestre 2017 – Fatturato).

- Saipem (3° trimestre 2017 – Comunicato stampa 24 ottobre).





Martedì 24 ottobre



- Fiat Chrysler Automobiles (3° trimestre 2017).

- Moncler (3° trimestre 2017 – Fatturato).

- Sogefi (3° trimestre 2017 – CdA ore 11.00).





Mercoledì 25 ottobre



- Amplifon (3° trimestre 2017)

- Coima RES (3° trimestre 2017)

- GEDI Gruppo Editoriale (3° trimestre 2017 – CdA ore 11.00)

- IT Way (1° semestre 2017)





Giovedì 26 ottobre



- ENI (3° trimestre 2017 – Comunicato stampa 27 ottobre, prima dell’apertura di Piazza Affari)

- Mediobanca (1° trimestre 2017/2018)

- STM (3° trimestre 2017 – Comunicato stampa prima dell’apertura di Piazza Affari)

- Autostrade Meridionali (3° trimestre 2017)

- Edison (3° trimestre 2017)

- Recordati (3° trimestre 2017)

- WIIT (3° trimestre 2017)





Venerdì 27 ottobre



- Acea (3° trimestre 2017)

- Banca Sistema (3° trimestre 2017)

- CIR (3° trimestre 2017 – CdA ore 10.00)

- Cerved (3° trimestre 2017)

- Cofide (3° trimestre 2017 – CdA ore 10.00)

- Piaggio (3° trimestre 2017)

- Tesmec (3° trimestre 2017)





* Consiglio di Amministrazione – I dati saranno diffusi al termine della riunione