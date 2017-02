Piazza Affari, i bilanci della settimana (dal 7 al 10 febbraio 2017)

Bancari in prima linea. La giornata con più appuntamenti è quella di giovedì 9 febbraio, in cui sono in agenda i numeri di MPS, BPER Banca e Unicredit

di Edoardo Fagnani

6 feb 2017 ore 10:48

Settimana ricca di bilanci a Piazza Affari, con i bancari in prima linea.

La giornata con più appuntamenti è quella di giovedì 9 febbraio, in cui sono in agenda i numeri di MPS, BPER Banca e Unicredit; il giorno seguente è in programma il consiglio di amministrazione del BancoBPM.

Sempre giovedì 9 febbraio sono in agenda i risultati preliminari di Enel e della galassia Unipol.





Eventuali variazioni saranno comunicate nella rubrica L’agenda del giorno.







Martedì 7 febbraio



- FinecoBank (esercizio 2016).

- YOOX Net a Porter Group (preliminari esercizio 2016).

- Banco di Sardegna (preliminari esercizio 2016).

- Nova RE (esercizio 2016).





Mercoledì 8 febbraio



- Mediobanca (primo semestre 2016/2017).

- Banca Sistema (preliminari esercizio 2016).

- Coima RES (esercizio 2016).

- Credem (preliminari esercizio 2016).





Giovedì 9 febbraio



- FTSEMib: Banca Monte dei Paschi di Siena (esercizio 2016); BPER Banca (preliminari esercizio 2016); Buzzi Unicem (preliminari esercizio 2016); Enel (preliminari esercizio 2016); Recordati (preliminari esercizio 2016); Unicredit (preliminari esercizio 2016); Unipol (preliminari esercizio 2016); UnipolSAI (preliminari esercizio 2016).

- MidCap: Banca Popolare di Sondrio (preliminari esercizio 2016); Banco di Desio e Brianza (esercizio 2016); Beni Stabili (esercizio 2016); Creval (esercizio 2016).

- STAR: Banca Finnat (preliminari esercizio 2016); Banca Ifis (preliminari esercizio 2016); Gefran (preliminari esercizio 2016 – CdA ore 10.00).

- Standard: Banca Intemobiliare (preliminari esercizio 2016); Banca Popolare di Spoleto (esercizio 2016); Banca Profilo (preliminari esercizio 2016).





Venerdì 10 febbraio



- BancoBPM (esercizio 2016 – Comunicato dopo la chiusura di Piazza Affari).

- Banca Carige (preliminari esercizio 2016).

- Banca Generali (esercizio 2016 e dividendo)

