Piazza Affari, i bilanci della settimana (dal 13 al 17 febbraio 2017)

Riflettori puntati sulle società quotate al segmento STAR: martedì 14 febbraio sono in programma i risultati del quarto trimestre di Interpump. Il 17 febbraio focus su BB Biotech

di Edoardo Fagnani

13 feb 2017 ore 10:09

Pochi bilanci in agenda questa settimana a Piazza Affari.

Riflettori puntati sulle società quotate al segmento STAR: lunedì 13 febbraio Cementir comunicherà i risultati preliminari dell’esercizio 2016; il giorno successivo sono in programma i risultati del quarto trimestre di Interpump.

Venerdì 17 febbraio BB Biotech comunicherà i risultati definitivi del 2016.



Eventuali variazioni saranno comunicate nella rubrica L’agenda del giorno.





Lunedì 13 febbraio



- Aeffe (preliminari esercizio 2016)

- Cementir (preliminari esercizio 2016)

- Edison (esercizio 2016)

- Elica (4° trimestre 2016)

- Esprinet (4° trimestre 2016)





Martedì 14 febbraio



- Interpump (4° trimestre 2016).

- Industrial Stars of Italy 2 (1° semestre 2016/2017).

- Sabaf (4° trimestre 2016).





Mercoledì 15 febbraio



- BasicNet (preliminari esercizio 2016 – CdA ore 10.30).

- Carraro (esercizio 2016).

- IMA (preliminari esercizio 2016).

- Reno de Medici (4° trimestre 2016).

- Giglio Group (esercizio 2016).





Venerdì 17 febbraio



- BB Biotech (esercizio 2016 – Comunicato ore 07.00).





* Consiglio di Amministrazione – I dati saranno diffusi al termine della riunione