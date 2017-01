Piaggio rafforza la rete distributiva

di Edoardo Fagnani

Piaggio ha comunicato che in pochi mesi ha inaugurato 60 nuovi punti vendita e ha chiuso il 2016 raggiungendo l’importante traguardo di 200 Motoplex aperti nel mondo in Europa, nelle Americhe, in Oceania, in Asia e nel sub-continente indiano, che si affiancano alla rete distributiva tradizionale.

Inoltre, nei prossimi giorni è prevista l’apertura a Bangkok di uno dei Motoplex più importanti al mondo. Quello della capitale thailandese sarà un flagship store di quasi 1.000 metri quadrati.

