Piaggio, 2 finanziamenti per 45 milioni di euro

di Mauro Introzzi

30 dic 2016 ore 09:19

Piaggio ha sottoscritto nei giorni scorsi due contratti bilaterali di finanziamento unsecured a medio termine per complessivi 45 milioni di euro con Banca Popolare di Milano e Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale.

Per il gruppo le due nuove linee di credito si inseriscono fra le costanti azioni di ottimizzazione della struttura del debito finanziario con l’obiettivo di rifinanziarne la porzione che andrà in scadenza nel 2017, di allungarne la durata media e di ridurne il costo medi.

