Pessima partenza per il Creval (-6%)

di Edoardo Fagnani

10 feb 2017 ore 09:36

Il Creval registra una flessione del 6,03% a 0,3821 euro. L’istituto ha chiuso il 2016 con un risultato finale negativo 333,1 milioni di euro, in forte peggioramento rispetto all’utile di 118,28 milioni contabilizzato nell’esercizio precedente; il dato è stato penalizzato dalle rettifiche nette di valore per deterioramento crediti e altre attività finanziarie che assommano a 491,23 milioni di euro contro i 442,34 milioni del periodo di confronto. L’importo include rettifiche di valore del Fondo Atlante per circa 17,6 milioni di euro (corrispondenti ad una svalutazione del 36% su 48,7 milioni di euro versati nel corso dell’esercizio a valere su un impegno di 60 milioni di euro). A fine 2016 gli impieghi alla clientela ammontavano a 17,4 miliardi di euro, in flessione rispetto al valore di inizio anno (19,05 miliardi). Alla stessa data i crediti deteriorati al netto delle rettifiche di valore, erano pari a 3,2 miliardi di euro, in calo del 6% rispetto ai 3,36 miliardi di inizio anno.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.