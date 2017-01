Pessima giornata per CNH Industrial (-2,4%)

di Edoardo Fagnani

31 gen 2017 ore 17:39

CNH Industrial ha registrato una flessione del 2,38% a 8,2 euro. La società ha chiuso il 2016 con ricavi pari a 24,87 miliardi di dollari, in calo del 4,1% rispetto ai conti del 2015. L’utile operativo delle attività industriali è stato pari a 1,29 miliardi di dollari per il 2016, in contrazione dagli 1,43 miliardi dell'esercizio precedente. La perdita netta è stata pari a 249 milioni di dollari per l’anno 2016, inclusiva dell'onere di 551 milioni di dollari, non deducibile fiscalmente, conseguente alla finalizzazione della transazione con la Commissione Europea. L’utile netto adjusted è stato pari a 482 milioni di dollari nell’anno, in aumento dell’1,7% rispetto al 2015. A fine 2016 l’indebitamento netto industriale era pari a 1,6 miliardi di dollari, in diminuzione di 1,1 miliardi di dollari rispetto al 30 settembre 2016 e in linea con il valore di inizio anno. Gli obiettivi di CNH Industrial per il 2017 indicano ricavi netti delle attività industriali tra i 23 e i 24 miliardi di dollari, un risultato diluito per azione adjusted tra 0,39 e 0,41 dollari e un indebitamento netto industriale a fine 2017 tra 1,4 e 1,6 miliardi di dollari. Il consiglio di amministrazione di CNH Industrial intende proporre all’assemblea degli azionisti un dividendo di 0,11 euro per azione.

