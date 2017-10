Pessima giornata per BancoBPM (-3,6%)

di Edoardo Fagnani

12 ott 2017 ore 17:33

Chiusura decisamente negativa per il BancoBPM (-3,57% a 3,076 euro). Secondo quanto scritto su MF nelle prossime settimane l’istituto “attende le offerte non vincolanti sul portafoglio Sun, uno stock di crediti non garantiti dall’importo nominale di circa 2 miliardi di euro”. Con questa operazione il BancoBPM porterebbe a circa 4,5 miliardi l’ammontare delle cessioni di crediti deteriorati effettuate nel biennio 2016/2017, rispetto a un obiettivo di 8 miliardi di euro da smaltire entro il 2019.

Intanto, dalle comunicazioni giornaliere diffuse dalla Consob si apprende che l’11 ottobre Marshall Wace ha incrementato la posizione corta sul BancoBPM, portandola dall'1% all'1,23%.

