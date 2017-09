Pessima giornata per BancoBPM (-2,6%)

di Edoardo Fagnani

7 set 2017 ore 17:38

BancoBPM ha ceduto il 2,6% a 3 euro. Secondo quanto scritto su MF l’istituto starebbe studiando la cessione di due pacchetti di crediti in sofferenza per un ammontare di circa 3 miliardi di euro. I portafogli dovrebbero essere composti in prevalenza da crediti ipotecari e potrebbero ottenere la garanzia statale (GACS). Le operazioni potrebbero chiudersi a cavallo della fine del 2017 e l’inizio del 2018.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.