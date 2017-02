Pessima giornata per Banca Carige (+5,1%)

di Edoardo Fagnani

14 feb 2017 ore 17:39

Banca Carige ha subito uno scivolone del 5,06% a 0,3 euro, dopo il forte ribasso subito ieri. MF ha segnalato che c’è molta attesa per la presentazione del nuovo piano, prevista per il prossimo 28 febbraio, ma per gli analisti è possibile che la banca debba raccogliere ulteriore capitale. Secondo quanto riportato dal quotidiano finanziario Banca Carige non avrebbe mai scartato l'ipotesi di un aumento di capitale, ma l'ha sempre considerata come l'ultima opzione.

Intanto, dalle comunicazioni giornaliere fornite dalla Consob si apprende il 13 febbraio Numen Capital ha incrementato la posizione corta su Banca Carige, portandola dallo 0,94% all’1,2%.

