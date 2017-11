Tonfo di YOOX Net a Porter Group

di Edoardo Fagnani

9 nov 2017 ore 11:53

Pessima giornata per YOOX Net a Porter Group (-9,13% a 29,55 euro alle 12.00). Ieri la società ha comunicato i dati relativi ai primi nove mesi del 2017, chiusi con ricavi netti pari a 1,5 miliardi di euro, in crescita del 18,6% su base organica (il 13,8% reported) rispetto a ricavi netti, pari a 1,3 miliardi di euro, nei primi nove mesi del 2016. Sulla base dei risultati raggiunti e dell’andamento prevedibile del business per i mesi di novembre e dicembre, il gruppo prevede di conseguire nell’esercizio 2017 una crescita organica dei ricavi netti in linea con il proprio Piano Strategico, posizionandosi sulla parte bassa della forchetta di crescita 17-20%. Il gruppo si attende di conseguire una crescita del margine operativo lordo adjusted, con un margine sui ricavi netti sostanzialmente in linea con l’anno precedente.

Dopo la diffusione dei risultati trimestrali Kepler Cheuvreux ha limato da 32 euro a 31 euro il target price su YOOX Net a Porter Group, in seguito alla riduzione delle stime sull’utile per azione per il biennio 2017/2018. Al contrario, Banca IMI ha incrementato da 28 euro a 35,2 euro il prezzo obiettivo, in seguito alla revisione dei parametri di valutazione della società. Gli esperti delle due banche d’affari hanno peggiorato da “Buy” (acquistare) a “Hold” (mantenere) il giudizio.

