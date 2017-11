UBI Banca tonica dopo la trimestrale

di Edoardo Fagnani

10 nov 2017 ore 11:37

Segno più per UBI Banca (+2,8% a 4,112 euro alle 11.40), dopo la diffusione dei risultati trimestrali.

L’istituto ha chiuso i primi nove mesi del 2017 con un utile netto di 167,3 milioni, sintesi principalmente del risultato di UBI Stand Alone, pari a 190,1 milioni di euro, e di quello delle 3 Banche Acquisite, pari a un rosso per 22,9 milioni. Includendo le poste non ricorrenti, il periodo in esame di è chiuso con un utile netto di 702 milioni di euro. Al 30 settembre 2017, gli impieghi verso la clientela erano pari a 93,9 miliardi, in leggera flessione rispetto ai 94,2 miliardi del giugno 2017 e allineati al dato di fine anno 2016. I crediti deteriorati netti ammontavano a 8,4 miliardi, in contrazione del 9,1% dai 9,3 miliardi di fine 2016 e in lieve riduzione rispetto a giugno 2017. Alla stessa data il CET1 ratio fully loaded era pari all’11,54%, dall'11,32% di giugno 2017, mentre il CET1 ratio phased in si attestava all’11,65%, dall'11,42% di giugno 2017.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.