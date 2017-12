Giornata molto positiva per Telecom Italia

di Mauro Introzzi

6 dic 2017 ore 17:15

Tra i maggiori titoli di Piazza Affari spicca il balzo di Telecom Italia (+3,81%). Ieri il consiglio di amministrazione di TIM ha discusso le linee guida del piano industriale 2018-2020 e approvato il budget preliminare per il 2018. La società guidata da Amos Genish ha confermato gli obiettivi finanziari per il prossimo anno già comunicati al mercato. Il consiglio di amministrazione ha poi autorizzato, a maggioranza, il proseguimento della negoziazione per finalizzare un nuovo accordo con il gruppo Mediaset (-0,18%) per l’acquisto di contenuti. Il board ha autorizzato a maggioranza il management a proseguire le trattative e chiudere un nuovo e completo accordo pluriennale con il gruppo Mediaset per mettere a disposizione dei clienti TIM i migliori contenuti lineari, i film e le serie TV, le notizie sportive di Mediaset. Infine, il consiglio di amministrazione è tornato ad affrontare il tema della joint venture con Canal+, approvandolo a maggioranza.

