Piazza Affari, positiva la prima settimana del 2017: FTSEMib +2,36%

di Edoardo Fagnani

6 gen 2017 ore 21:32

Bilancio positivo per i principali indici di Borsa Italiana nella prima settimana del 2017. Tra il 2 e il 6 gennaio il FTSEMib ha guadagnato il 2,36% a 19.688 punti. Performance positive anche per il FTSE Italia Mid Cap (+2,46% a 32.890 punti) e per il FTSE Italia STAR (+2,73% a 27.926 punti).

La migliore performance della settimana al FTSEMib è stata registrata dal BancoBPM, che ha guadagnato il 26,5% dall’esordio avvenuto il 2 gennaio a Piazza Affari. Ottima settimana anche per Fiat Chrysler Automobiles (+14,3%), dopo la diffusione dei dati sulle immatricolazioni a dicembre e alla promozione di Goldman Sachs. Rialzo a due cifre anche per UBI Banca (+13,5%). Solo sei le performance negative al FTSEMib nella prima settimana del 2017: spicca i ribassi di Luxottica (-5,7%) e di STM (-5,5%).

I migliori e i peggiori della settimana al FTSEMib

I Migliori 5 BancoBPM +26,53% Fiat Chrysler Automobiles +14,25% UBI Banca +13,48% Salvatore Ferragamo +8,65% Azimut +7,63%

I Peggiori 5 Luxottica -5,73% STM -5,46% Terna -1,01% Enel -0,62% Snam -0,10%

