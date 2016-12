Ancora una settimana positiva Piazza Affari: FTSEMib +1,74%

di Edoardo Fagnani

23 dic 2016 ore 21:54

Altra settimana positiva per Piazza Affari: è proseguito il rally in corso da inizio dicembre. Tra il 19 e il 23 dicembre il FTSEMib ha guadagnato l’1,74% a 19.345 punti. Da inizio 2016 il ribasso dell’indice si è ridotto al 9,68%. Performance positive anche per il FTSE Italia Mid Cap (+1,36% a 31.703 punti) e per il FTSE Italia STAR (+0,82% a 26.625 punti).

La migliore performance della settimana al FTSEMib è stata registrata ancora da Mediaset che è balzata del 13,1%, dopo che il colosso francese Vivendi ha incrementato nuovamente la quota detenuta nel capitale del gruppo del Biscione, portandola a un passo del 30%. Ottima settimana che per Telecom Italia (+6,3%), che ha beneficiato delle voci di un possibile incresso di CDP nel capitale. Pessima settimana per il Monte dei Paschi di Siena (-28%): l’aumento di capitale da 5 miliardi di euro lanciato il 19 dicembre non ha avuto successo.

I migliori e i peggiori della settimana al FTSEMib

I Migliori 5 Mediaset +13,09% Telecom Italia +6,26% Banca Popolare di Milano +5,10% UBI Banca +5,05% Saipem +4,91%

I Peggiori 5 Monte dei Paschi di Siena -27,95% Unicredit -1,25% Azimut -1,17% Salvatore Ferragamo -0,67% Moncler -0,61%

