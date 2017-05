Settimana contrastata a Piazza Affari. FTSEMib -1,66% (a causa dei dividendi)

di Edoardo Fagnani

26 mag 2017 ore 21:48

Settimana all’insegna dell’incertezza per Piazza Affari, caratterizzata dall’attentato terroristico di Manchester e dallo stacco dei dividendi. Tra il 22 e il 26 maggio il FTSEMib ha ceduto l’1,66% a 21.211 punti, principalmente in seguito all’assegnazione delle cedole. Da inizio 2017 il maggiore indice di Piazza Affari è in rialzo del 10,3%. Performance positive, invece, per il FTSE Italia Mid Cap (+1,26% a 40.552 punti) e per il FTSE Italia STAR (+2,01% a 35.510 punti).

La peggiore performance della settimana al FTSEMib è stata quella di Salvatore Ferragamo, che ha ceduto l’11,6%; diverse banche d’affari hanno tagliato il target price sula società, in seguto al peggioramento delle stime per i prossimi esercizi. In rosso anche IntesaSanpaolo (-6,4%) e Snam (-5,9%), penalizzate dallo stacco del dividendo. Al contrario, spicca il forte rialzo messo a segno dal BancoBPM (+8,9%).

I migliori e i peggiori della settimana al FTSEMib

I Migliori 5 BancoBPM +8,90% Mediaset +3,36% Prysmian +2,99% Enel +2,65% Ferrari +2,42%

I Peggiori 5 Salvatore Ferragamo -11,57% IntesaSanpaolo -6,36% Snam -5,90% Generali -5,16% ENI -4,85%

