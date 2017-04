Settimana spumeggiante per Piazza Affari: FTSEMib +4,39%

di Edoardo Fagnani

28 apr 2017 ore 21:43

Settimana decisamente positiva per Piazza Affari, che ha beneficiato dei risultati del primo turno delle elezioni presidenziali in Francia. Tra il 24 e il 28 aprile il FTSEMib ha registrato un balzo del 4,39% a 20.609 punti. Da inizio 2017 il maggiore indice di Piazza Affari guadagna il 7,15%. Performance decisamente positive anche per il FTSE Italia Mid Cap (+4,32% a 39.666 punti) e per il FTSE Italia STAR (+4,73% a 34.811 punti).

La migliore peggiore della settimana al FTSEMib è stata registrata da Fiat Chrysler Automobiles, che ha guadagnato il 10,8%; gli operatori hanno apprezzato i risultati trimestrali diffusi dalla società automobilistica. I risultati delle elezioni presidenziali francesi hanno ridato slancio ai bancari: nella settimana Unicredit ha messo a segno un rialzo del 9,5%. Solo due le performance negative: sono state quelle di Tenaris (-4,3%) e di ENI (-1,7%), penalizzate dal calo del prezzo del petrolio; inoltre, il Cane a sei zampe ha risentito dello stacco del dividendo.

I migliori e i peggiori della settimana al FTSEMib

I Migliori 5 Fiat Chrysler Automobiles +10,83% Salvatore Ferragamo +9,74% Unipol +9,71% Unicredit +9,53% BPER +9,51%

I Peggiori 5 Tenaris -4,32% ENI -1,72% Terna +0,70% Italgas +1,67% Saipem +1,67%

