Buona settimana per Piazza Affari. FTSEMib +1,46%

di Edoardo Fagnani

24 nov 2017 ore 21:54

Settimana positiva per Piazza Affari. Tra il 20 e il 24 novembre il FTSEMib ha guadagnato l’1,46% a 22.416 punti. Da inizio 2017 il maggiore indice di Piazza Affari è in rialzo del 16,5%. Performance migliori per il FTSE Italia Mid Cap (+2,23% a 42.727 punti) e per il FTSE Italia STAR (+2,44% a 37.223 punti).

La migliore performance della settimana al FTSEMib è stata quella di Mediaset, che ha guadagnato l’8,8%, in seguito alle ipotesi di un accordo con Telecom Italia e Vivendi. Molto bene anche la compagnia telefonica (+6,5%), sulle nuove ipotesi di scorporo della rete. Tra i migliori BPER Banca (+6,12%) e BancoBPM (+5,6%). Pessima settimana, invece, per Mediobanca, che ha ceduto il 4,6%, in seguito allo stacco del dividendo.

I migliori e i peggiori della settimana al FTSEMib

I Migliori 5 Mediaset +8,84% Telecom Italia +6,48% BPER +6,12% BancoBPM +5,60% CNH Industrial +3,96%

I Peggiori 5 Mediobanca -4,61% Banca Mediolanum -4,46% Italgas -2,10% Terna -1,93% Yoox NAP -1,65%

