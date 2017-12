Piazza Affari, la settimana è negativa: FTSEMib -1,38%

di Edoardo Fagnani

1 dic 2017 ore 21:38

Settimana negativa per Piazza Affari. Tra il 27 novembre e il 1° dicembre il FTSEMib ha lasciato sul terreno l’1,38% a 22.106 punti. Da inizio 2017 il maggiore indice di Piazza Affari è in rialzo del 14,9%. Performance negative anche per il FTSE Italia Mid Cap (-0,25% a 42.619 punti) e per il FTSE Italia STAR (-1,25% a 36.756 punti).

La peggiore performance della settimana al FTSEMib è stata quella di STM, che ha lasciato sul terreno il 10,8%, in scia alle vendite che hanno colpito il comparto dei semiconduttori. Male anche la galassia Agnelli: spiccano i ribassi di Ferrari (-6,6%) ed EXOR (-5,08%). Buona settimana, invece, per Banca Mediolanum, che ha guadagnato il 2,5%.

I migliori e i peggiori della settimana al FTSEMib

I Migliori 5 Banca Mediolanum +2,48% Fineco +2,21% BPER +2,01% Mediobanca +1,91% Prysmian +1,68%

I Peggiori 5 STM -10,83% Ferrari -6,60% Exor -5,08% Buzzi Unicem -4,57% Leonardo -4,34%

