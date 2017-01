Settimana nervosa per Piazza Affari: FTSEMib -0,88%

di Edoardo Fagnani

13 gen 2017 ore 22:01

Settimana contrastata per i principali indici di Borsa Italiana. Tra il 9 e il 13 gennaio il FTSEMib ha registrato una flessione dello 0,88% a 19.515 punti. Nelle prime due settimane del 2017 il maggiore indice di Piazza Affari ha messo a segno un rialzo dell’1,46%. Performance positive, invece, per il FTSE Italia Mid Cap (+0,96% a 33.204 punti) e per il FTSE Italia STAR (+0,39% a 28.035 punti).

La migliore peggiore della settimana al FTSEMib è stata registrata Fiat Chrysler Automobiles, che ha ceduto il 7,2%, in conseguenza al tonfo del 16,4% registrato nella seduta di giovedì 12 gennaio, in seguito alla decisione dell’Agenzia di protezione dell'ambiente degli Stati Uniti di aprire un’inchiesta sul gruppo guidato da Sergio Marchionne in merito a una possibile alterazione dei dati sulle emissioni dei motori diesel. Settimana decisamente negativa anche per Saipem (-6,4%). Al contrario, UBI Banca ha terminato l’ottava con un balzo del 14,2%: i vertici dell’istituto hanno approvato l’offerta vincolante per l’acquisto del 100% del capitale di Nuova Banca delle Marche, Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio e Nuova Cassa di Risparmio di Chieti.

I migliori e i peggiori della settimana al FTSEMib

I Migliori 5 UBI Banca +14,17% STM +7,54% Moncler +5,30% Banca Mediolanum +4,72% Yoox NAP +4,47%

I Peggiori 5 Fiat Chrysler Automobiles -7,22% Saipem -6,39% Unicredit -5,25% Leonardo -4,25% BancoBPM -4,14%

