Settimana positiva per Piazza Affari. FTSEMib +0,73%

di Edoardo Fagnani

29 set 2017 ore 21:57

Prosegue il trend positivo di Piazza Affari. Tra 25 e il 29 settembre il FTSEMib ha messo a segno un progresso dello 0,73% a 22.696 punti. Da inizio 2017 il maggiore indice di Piazza Affari è in rialzo del 18%. Performance positive anche per il FTSE Italia Mid Cap (+1,05% a 42.242 punti) e per il FTSE Italia STAR (+1,92% a 37,568 punti).

La migliore performance della settimana è stata messa a segno da YOOX Net a Porter Group, che ha guadagnato l’8,4%. Spiccano anche i progressi messi a segno da Saipem (+5,9%) e da BPER (+5,8%). Settimana decisamente negativa, invece, per EXOR (-2,5%).

I migliori e i peggiori della settimana al FTSEMib

I Migliori 5 Yoox NAP +8,40% Saipem +5,86% BPER +5,77% BancoBPM +5,09% UBI Banca +4,03%

I Peggiori 5 Exor -2,45% Ferrari -1,73% Tenaris -0,99% Snam -0,97% Moncler -0,45%

