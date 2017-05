Piazza Affari, in settimana hanno prevalso i rialzi: FTSEMib +0,43%

di Edoardo Fagnani

12 mag 2017 ore 21:50

Settimana all’insegna dell’incertezza per Piazza Affari, dopo i risultati del secondo turno delle elezioni presidenziali in Francia che hanno visto la vittoria di Emmanuel Macron. Tra l’8 e il 12 maggio il FTSEMib ha registrato un frazionale rialzo dello 0,43% a 21.575 punti. Da inizio 2017 il maggiore indice di Piazza Affari è in rialzo del 12,2%. Performance positive anche per il FTSE Italia Mid Cap (+0,29% a 40.309 punti) e per il FTSE Italia STAR (+0,74% a 35.244 punti).

La migliore performance della settimana al FTSEMib è stata quella di Campari, che ha guadagnato il 7,1%; gli operatori e gli analisti hanno apprezzato i risultati trimestrali duffusi dall’azienda. Molto bene anche Recordati (+6,6%). Le trimestrali hanno messo le ali anche ad A2A (+4,9%) e a Unicredit (+4,9%). Al contrario, spicca il pesante ribasso subito da BPER Banca, che ha lasciato sul terreno il 9,4%; la trimestrale dell’istituto non ha soddisfatto gli operatori e gli analisti.

I migliori e i peggiori della settimana al FTSEMib

I Migliori 5 Campari +7,05% Recordati +6,60% A2A +4,93% Unicredit +4,87% Banca Generali +3,99%

I Peggiori 5 BPER -9,39% Prysmian -6,46% UBI Banca -6,45% BancoBPM -4,45% Yoox NAP -3,67%

