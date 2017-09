Settimana incerta per Piazza Affari: FTSEMib -0,37%

di Edoardo Fagnani

8 set 2017

Settimana contrastata per Piazza Affari, che reagisce in maniera tiepida alle indicazioni della BCE e di Mario Draghi. Tra il 4 e l’8 settembre il FTSEMib ha subito un frazionale ribasso dello 0,37% a 21.777 punti. Da inizio 2017 il maggiore indice di Piazza Affari è in rialzo del 13,2%. Performance positive, invece, per il FTSE Italia Mid Cap (+0,69% a 41.243 punti) e per il FTSE Italia STAR (+1,51% a 35.573 punti).

La peggiore performance della settimana è stata messa a segno da Ferrari, che ha lasciato sul terreno il 6,3%, penalizzata dalla bocciatura di Morgan Stanley. Spiccano anche i ribassi subiti dal BancoBPM (-5,8%) e BPER Banca (-5,6%). Settimana brillante, invece, per YOOX Net a Porter group (+7%).

I migliori e i peggiori della settimana al FTSEMib

I Migliori 5 Yoox NAP +6,95% STM +5,63% Tenaris +3,76% A2A +3,07% Leonardo +2,94%

I Peggiori 5 Ferrari -6,32% BancoBPM -5,82% BPER -5,55% Exor -5,34% UBI Banca -4,51%

