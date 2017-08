Settimana incerta per Piazza Affari: FTSEMib -0,31%

di Edoardo Fagnani

25 ago 2017 ore 21:52

Settimana all’insegna dell’incertezza per Piazza Affari. Tra il 21 e il 25 agosto il FTSEMib ha registrato un frazionale ribasso dello 0,31% a 21.747 punti. Da inizio 2017 il maggiore indice di Piazza Affari è in rialzo del 13,1%. Variazioni frazionali anche per il FTSE Italia Mid Cap (-0,44% a 40.308 punti) e per il FTSE Italia STAR (+0,13% a 35.043 punti).

Fiat Chrysler Automobiles è stata la protagonista assoluta della settimana, in seguito alle indiscrezione relative a una possibile separazione delle attività di maserati e Alfa, oltre alle indicazioni positive di alcune banche d’affari. Il titoli del gruppo guidato da Sergio Marchionne ha terminato l’ottava con un alzo del 15,9%. Settimana decisamente negativa, invece, per Saipem, che ha lasciato sul terreno il 6,5%, in linea con il calo subito dalle società del settore di riferimento.

I migliori e i peggiori della settimana al FTSEMib

I Migliori 5 Fiat Chrysler Automobiles +15,89% Brembo +3,84% Exor +2,11% STM +1,55% Recordati +1,49%

I Peggiori 5 Saipem -6,46% Mediaset -4,21% Fineco -3,73% Mediobanca -3,61% BPER -3,54%

