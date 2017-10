Settimana positiva per Piazza Affari: FTSEMib +0,09%

di Edoardo Fagnani

13 ott 2017 ore 22:12

Settimana nervosa, ma positiva per Piazza Affari. Tra il 9 e il 13 ottobre il FTSEMib ha messo a segno un minimo rialzo dello 0,09% a 22.414 punti. Da inizio 2017 il maggiore indice di Piazza Affari è in rialzo del 16,5%. Segno più anche per il FTSE Italia Mid Cap (+1,14% a 42.913 punti) e per il FTSE Italia STAR (+0,11% a 37.946 punti).

La migliore performance della settimana al FTSEMib è stata messa a segno da Mediaset, che ha guadagnato il 9,9%, in seguito alle indiscrezioni relative a un possibile ingresso del gruppo del Biscione in una joint-venture tra Vivendi e Telecom Italia. Molto bene anche Campari (+5,2%). Settimana decisamente negativa, invece, per BPER Banca (-6,9%) e per il BancoBPM (-5,2%).

I migliori e i peggiori della settimana al FTSEMib

I Migliori 5 Mediaset +9,86% Campari +5,17% Italgas +4,60% Moncler +3,75% Enel +3,73%

I Peggiori 5 BPER -6,91% BancoBPM -5,19% Azimut -4,66% Luxottica -2,97% Leonardo -2,88%

