Intonazione negativa per Prysmian (-0,8%)

di Edoardo Fagnani

4 dic 2017 ore 09:00

Prysmian registra una flessione dello 0,81% a 28,27 euro. La società ha annunciato di aver stipulato un accordo per rilevare il 100% delle azioni di General Cable per un valore pari a 30 dollari per azione. L’operazione attribuisce a General Cable una valutazione, inclusiva della posizione finanziaria netta e altre passività della società, pari a circa 3 miliardi di dollari. L'azienda aveva terminato la seduta di venerdì a Wall Street a un prezzo di 21,8 dollari. Prysmian ha precisato che la transazione verrà finanziata attraverso un mix di nuovo debito (per il quale Prysmian ha già ricevuto l’impegno alla sottoscrizione da parte delle banche finanziatrici), cassa disponibile e linee di credito esistenti. La leva finanziaria pro-forma post acquisizione sarà pari a circa 2,9x la posizione finanziaria netta rapportata all’EBITDA adjusted. Inoltre, il consiglio di amministrazione di Prysmian ha richiesto al direttore finanziario di analizzare l'opportunità di implementare nei prossimi 12 mesi l’emissione di nuove azioni o altre operazioni similari per un ammontare massimo complessivo di 500 milioni di euro.

