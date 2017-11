MPS in rosso dopo la trimestrale

di Edoardo Fagnani

8 nov 2017 ore 12:02

Pessima giornata anche per il Monte dei Paschi di Siena. Alle 15.30 il titolo dell’istituto senese scendeva del 4,89% a 4,276 euro.

Nei primi nove mesi del 2017 la banca toscana ha realizzato ricavi complessivi pari a 3,22 miliardi di euro, con un calo del 5,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nei primi nove mesi del 2017 l’istituto ha contabilizzato rettifiche nette di valore per deterioramento crediti, attività finanziarie e altre operazioni per circa 4,9 miliardi di euro, superiori di 2,88 miliardi di euro rispetto a quelle registrate nello stesso periodo dell’anno precedente. La perdita consolidata del Monte dei Paschi di Siena relativa ai primi nove mesi del 2017 è paro a 3 miliardi di euro, a fronte di una perdita di 849 milioni di euro conseguita nello stesso periodo dello scorso anno. L’esposizione dei crediti deteriorati lordi di MPS al 30 settembre 2017 è risultata pari a circa 45 miliardi di euro, in flessione sia rispetto a fine dicembre 2016, per 800 milioni di euro, che rispetto al 30 giugno 2017, per 500 milioni di euro. Sempre a fine settembre il Common Equity Tier 1 Ratio di MPS si è attestato a 15,2%.

Dopo la diffusione dei risultati trimestrali gli analisti del Credit Suisse hanno confermato il prezzo obiettivo di 4,28 euro e il rating “Underperform” (farà peggio del mercato).

