Vendite su MPS (-2,3%)

di Edoardo Fagnani

21 nov 2017 ore 12:08

Prese di beneficio sul Monte dei Paschi di Siena, dopo il balzo messo a segno nella seduta di ieri. Alle 12.10 il titolo dell’istituto senese perdeva il 2,34% a 4,014 euro.

È terminata l'Offerta Pubblica Volontaria Parziale di Scambio e Transazione avente ad oggetto azioni ordinarie del Monte dei Paschi di Siena; complessivamente sono state portate in adesione all’offerta 198.414.482 azioni BMPS UT2, pari al 83,475502% delle Azioni BMPS UT2 oggetto di offerta (pari a complessive 237.691.869). Sulla base dei risultati preliminari il valore nominale complessivo dei titoli di Debito Senior da emettere a servizio dell’offerta risulta pari a 1.663.662.811 euro. Poiché questo valore è superiore al valore nominale massimo complessivo dei titoli di Debito Senior emettibile a servizio dell’offerta (pari a 1.536.000.000 euro), le Azioni BMPS UT2 portate in adesione saranno ripartite secondo il metodo del “pro-rata”. In pratica, l'offerente acquisterà da tutti gli aderenti la stessa proporzione di Azioni BMPS UT2 portate in adesione. Il coefficiente di riparto calcolato sulla base dei risultati provvisori è pari a 92,3264%. Secondo quanto scritto su Il Sole24Ore la quota del Tesoro si avvicinerebbe al 68% del capitale.

