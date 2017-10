Avvio nervoso per Mediaset

di Edoardo Fagnani

11 ott 2017 ore 09:10

Riflettori sempre accesi su Mediaset, dopo il rally registrato nelle ultime sedute. Il titolo del gruppo del Biscione inizia la seduta con minimo rialzo dello 0,12% a 3,204 euro.

La Repubblica è tornata sulla diatriba tra Vivendi e Mediaset, segnalando che tra le due società sembra possibile arrivare a un accordo. Inoltre, l’intesa potrebbe coinvolgere anche Telecom Italia, attraverso un accordo sui contenuti per la televisione, i personal computer e gli smartphone. Più in particolare, Mediaset potrebbe entrare a far parte del capitale di Canal Plus Italia, attualmente controllata all’80% da Telecom Italia e partecipata per il restante 20% da Vivendi.

