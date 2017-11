Partenza sprint per Mediaset (+6,4%)

di Edoardo Fagnani

24 nov 2017 ore 09:51

Ottimo avvio di giornata per Mediaset (+6,44% a 3,274 euro). Gli operatori collegano il rally del titolo del gruppo del Biscione con le indiscrezioni riportare da Il Messaggero relative a possibile accordo commerciale con Telecom Italia per la fornitura di contenuti alla piattaforma TIM Vision. Il controvalore dell’accordo sarebbe pari a 600 milioni di euro, distribuiti in sei esercizi. Inoltre, Vivendi potrebbe pagare una cifra di 700 milioni di euro per chiudere la querelle relativa a Mediaset Premium.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.