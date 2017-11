Venerdì nero per Leonardo dopo la trimestrale

di Edoardo Fagnani

10 nov 2017 ore 11:36

Pessima giornata per Leonardo (-20,8% a 11,17 euro allo 11.40), dopo la diffusione dei risultati trimestrali.

La società ha chiuso i primi nove mesi del 2017 con ricavi pari a poco meno di 8 miliardi di euro, sostanzialmente in linea rispetto al corrispondente periodo del 2016. Il periodo gennaio-settembre si è chiuso con un utile netto pari a 272 milioni di euro, in calo del 23% rispetto ai 353 milioni dei primi nove mesi dell'anno scorso. Il management ha rivisto alcune stime del 2017. Gli ordini sono attesi a circa 12 miliardi di euro (precedenti attese tra 12 e 12,5 miliardi di euro), i ricavi tra gli 11,5 e i 12 miliardi (precedenti attese a circa 12 miliardi di euro), il margine operativo lordo è atteso tra gli 1,05 e gli 1,1 miliardi di euro (precedenti attese tra gli 1,25 e gli 1,3 miliardi di euro).

Non si sono fatte attendere le indicazioni delle banche d’affari su Leonardo. Gli analisti di Equita sim hanno tagliato da 14,9 euro a 13,9 euro il prezzo obiettivo sulla società, in seguito al taglio delle stime per l’esercizio in corso; gli esperti hanno confermato l’indicazione di mantenere le azioni in portafoglio. Kepler Cheuvreux ha ridotto da 18 euro a 15 euro il target price su Leonardo, in seguito al taglio delle stime sull’utile per azione per il biennio 2017/2018; gli esperti hanno messo il giudizio “in revisione”. Per lo stesso motivo UBS ha sforbiciato da 17,5 euro a 16 euro, ma ha confermato l’indicazione di acquisto delle azioni. Bocciatura completa da Banca Akros, che ha tagliato da 17 euro a 14,25 euro il prezzo obiettivo e ha peggiorato da “Accumulate” a “Neutrale” il giudizio.

