Creval, nuovo stop al ribasso

di Edoardo Fagnani

7 nov 2017 ore 15:57

Il Creval è nuovamente sospeso per eccesso di ribasso dopo aver registrato un calo teorico del 14,6%.

Il Sole24Ore ha scritto che il consiglio di amministrazione dell’istituto esaminerà, insieme al piano industriale, anche il dossier relativo a una ricapitalizzazione che potrebbe arrivare a mezzo miliardo di euro. Il quotidiano finanziario ha citato un’analisi di UBS in cui la banca elvetica ha evidenziato che un aumento da 500 milioni “permetterebbe di portare la copertura sulle sofferenze fino all’80% mentre sugli unlikely to pay si arriverebbe al 40%”.

In merito a queste indiscrezioni di stampa, il Creval ha confermato che è stato convocato per la data odierna un consiglio di amministrazione al fine di approvare, oltre ai risultati al 30 settembre 2017, il nuovo piano industriale per il periodo 2018-2020. L'istituto ha precisato che, finché il CdA non avrà esaminato il piano industriale e non avrà preso una decisione in merito, non è possibile anticipare alcuna informazione riguardo alle azioni previste nel business plan.

