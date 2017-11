Il Creval non fa prezzo (+16,3% il teorico)

di Edoardo Fagnani

20 nov 2017 ore 09:07

Il Creval prova il rimbalzo, dopo i forti ribassi subiti nelle ultime sedute. Il titolo dell’istituto è sospeso per eccesso di rialzo, dopo aver segnato un progresso teorico del 16,3%.

Borsa Italiana ha comunicato che fino a successivo provvedimento sulle azioni ordinarie dell’istituto non sarà consentita l'immissione di ordini senza limite di prezzo. Inoltre, la Consob ha deciso di vietare temporaneamente le vendite allo scoperto sui titoli del Credito Valtellinese. Il provvedimento sarà in vigore per l'intera seduta borsistica di oggi, lunedì 20 novembre. Il divieto è stato adottato in applicazione del Regolamento comunitario in materia di "Short Selling", tenuto conto della variazione negativa di prezzo registrata dal titolo nella seduta di lunedì 20 novembre.

Intanto, l’agenzia di rating Moody’s ha deciso di ridurre il rating di lungo termine sui depositi del Creval a "Ba3" (da "Ba2"). L’outlook è ora in evoluzione. L’azione conclude la revisione con implicazioni negative iniziata il 17 ottobre.

