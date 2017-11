BancoBPM vira in rosso

di Edoardo Fagnani

Il BancoBPM passa in territorio negativo e alle 11.40 registrava una flessione dell'1,56% a 2,77 euro.

Ieri l’istituto ha comunicato i risultati dei primi nove mesi del 2017, chiusi con un utile netto di 3,13 miliardi di euro, risultato che comprende una voce straordinaria di 3,08 miliardi di euro, relativa alla fusione tra i due istituti. Al netto di questa voce il risultato finale è pari a 52,73 milioni e si confronta con la perdita di 632,66 milioni di euro contabilizzata nei primi nove mesi del 2016. A fine settembre gli impieghi netti alla clientela ammontavano a 107,9 miliardi di euro, in contrazione del 4% rispetto ai 110,6 miliardi di inizio anno. Il calo è imputabile esclusivamente alla forte diminuzione dei crediti deteriorati netti, scesi nei primi nove mesi di circa 2,2 miliardi, mentre i crediti in bonis registrano una crescita di circa 0,5 miliardi. Alla stessa data i crediti deteriorati ammontavano a 14 miliardi di euro, in diminuzione del 13,7% rispetto al valore di inizio anno. Il management del BancoBPM ha segnalato che il completamento delle cessioni di crediti deterioriati concordate con la BCE (8 miliardi di euro) è previsto entro giugno 2018, in anticipo di 18 mesi rispetto agli obiettivi di piano.

Nel corso della conference call a commento dei risultati trimestrali l'amministratore delegato del BancoBPM, Giuseppe Castagna, ha precisato che l'istituto non ha necessità di procedere con interventi sul capitale per aumentare le coperture sui crediti.

