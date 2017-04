Per gli Npl di BancoBPM in gara Bain, Blackstone, Algebris e Cerberus (Il Sole24Ore)

di Mauro Introzzi

20 apr 2017 ore 07:00

Il quotidiano economico scrive che il BancoBPM, nell’ambito del progetto ribattezzato Project Rainbow, avrebbe selezionato dei soggetti per il suo portafoglio di crediti deteriorati garantiti da sottostante immobiliare.

Per gli Npl, di gross book value compreso tra 700 e 800 milioni di euro, ci sarebbero in gara il colosso statunitense Blackstone, Cerberus, ma anche il fondo Bain Capital Credit e Algebris.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.