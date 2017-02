Parmalat, le indicazioni per il biennio 2017/2018

di Edoardo Fagnani

7 feb 2017 ore 06:57

Parmalat ha comunicato le stime relative al 2017.

Per l’esercizio in corso l'azienda stima una crescita del fatturato netto e del margine operativo lordo nell'ordine del 4% per entrambi gli indicatori, a tassi di cambio costanti ed escludendo la consociata Venezuela.

Il gruppo di Collecchio ha precisato che le stime prendono in considerazione elementi di prudenza aggiuntivi, rispetto al piano industriale, senza i quali sono previsti una crescita del fatturato netto di circa il 9% e del margine operativo lordo nell'ordine del 6%, rispetto all’anno precedente.

Infine, Parmalat, nell’ambito del piano industriale, prevede per il 2018 un incremento del fatturato netto pari al 3,5% e del margine operativo lordo pari al 7%, rispetto all’anno precedente.

