Parmalat, +11,3% il fatturato nel primo trimestre 2017. Confermate le stime

di Edoardo Fagnani

8 mag 2017 ore 17:59

Parmalat ha chiuso il primo trimestre del 2017 con ricavi per 1,56 miliardi di euro, in amento dell’11,3% rispetto agli 1,4 miliardi ottenuti negli stessi mesi dello scorso anno; a tassi di cambio costanti e perimetro omogeneo ed escludendo i risultati della consociata venezuelana, la variazione risulta in aumento dello 0,7%.

Per il 2017, a tassi di cambio costanti ed escludendo la consociata venezuelana - data la situazione d’incertezza, l’elevata inflazione e la forte svalutazione della valuta locale - Parmalat stima una crescita del fatturato netto e del margine operativo lordo del 4% per entrambi gli indicatori.

