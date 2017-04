Papa: ecco la nuova Unicredit (Milano Finanza)

di Mauro Introzzi

Milano Finanza, in edicola lo scorso sabato, ha intervistato Gianni Franco Papa, direttore generale di Unicredit. Il manager ha spiegato, dopo l'aumento di capitale delle scorse settimane e l'assemblea dei giorni scorsi, come cambierà il gruppo. L'intervista mette in evidenza come dopo l'operazione di ricapitalizzazione da 13 miliardi di euro (la più grande mai realizzata in Italia), una serie di cessioni e una forte pulizia di bilancio ora il focus dell'istituto si sia spostato verso il piano industriale al 2019.

Un piano che ha messo al centro il digitale, con un obiettivo di portare al 95% l'attività online transazionale di pagamenti e bonifici.

Un altro punto fondamentale del piano è la gestione delle sofferenze. Secondo Papa lo scenario sui crediti deteriorati in Italia sta cambiando e sarà possibile cedere i pacchetti di crediti deteriorati a prezzi più alti che in passato.

Su Mediobanca il direttore generale ha preferito non commentare.

