Padoan replica a Moody’s sulle banche (Il Sole24Ore)

di Edoardo Fagnani

18 ott 2017 ore 07:44

Il Sole24Ore ha riportato la replica del ministro dell’economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, all’analisi pubblicata da Moody’s sulle principali banche italiane.

Nelle scorse ore l’agenzia di rating aveva confermato l’outlook negativo sul settore, segnalando la forte pressione per ridurre il quantitativo di crediti deteriorati in portafoglio in un contesto caratterizzato da bassa redditività, da pochi spazi per nuovi aumenti di capitale e dalla rilevante esposizione del governo italiano.

La replica del ministro non si è fatta attendere. Secondo Padoan il giudizio di Moody’s non rappresenta l’attuale realtà del settore e ha ricordato che negli ultimi mesi lo stock dei crediti deteriorati si è ridotto del 25%. “Potrei citare molti altri giudizi molto positivi di investitori con cui siamo continuamente in contatto”, ha aggiunto il ministro.

