OVS, ok a bilancio 2016 e dividendo 2017

di Mauro Introzzi

31 mag 2017 ore 17:59

L’assemblea degli azionisti di OVS ha approvato il bilancio di esercizio al 31 gennaio 2017, che si è chiuso con un utile netto di 76,5 milioni. Nel corso dell’assemblea è stato inoltre presentato il bilancio consolidato al 31 gennaio 2017 del gruppo OVS.



L’assemblea ha poi deliberato di distribuire un dividendo ordinario per l’esercizio 2016 per 34,05 milioni di euro, pari a 0,15 euro per azione, in linea con quello del 2015. La data di stacco cedola è stata stabilita per il 12 giugno 2017 e la data di pagamento 14 giugno 2017.

