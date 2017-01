Ottima partenza per STM (+3,6%)

di Edoardo Fagnani

26 gen 2017 ore 09:01

STM inizia la giornata con un balzo del 3,58% a 11,58 euro. Nell'intero 2016 il gruppo italofrancese ha realizzato ricavi netti per 6,97 miliardi di dollari, in crescita dell’1,1% rispetto ai 6,9 miliardi ottenuti nell'esercizio precedente. Escludendo i prodotti per la mobilità della generazione precedente i ricavi netti hanno riportato un incremento del 2,4% con una marcata crescita nei sensori di immagine specializzati e un progresso sostenuto nei microcontrollori e nei prodotti per l’auto. In aumento la marginalità, che è passata dal 33,8% al 35,2%, grazie alle efficienze di produzione, agli effetti valutari favorevoli, al netto dei contratti di hedging, e a un mix di prodotto favorevole, fattori solo parzialmente controbilanciati dalla pressione sui prezzi. L'utile netto è aumentato del 58% a 165 milioni di dollari, risultato che si confronta con i 104 milioni contabilizzati nell'intero 2015. Di conseguenza, l'utile per azione è stato di 0,19 dollari. Per il trimestre in corso i vertici di STM prevedono un calo del fatturato su base sequenziale nell'ordine del 2,4%, che - anno su anno - si tradurrebbe in una crescita dei ricavi netti intorno al 12,5% come punto intermedio. La marginalità dovrebbe collocarsi nell'intorno del 37%. Il management della società prevede di investire tra un miliardo a 1,1 miliardi di dollari nel 2017.

