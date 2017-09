Ottima giornata per il BancoBPM (+2,4%)

di Edoardo Fagnani

26 set 2017 ore 17:37

Performance decisamente positiva per il BancoBPM (+2,39% a 3,336 euro). Il Sole24Ore ha scritto che domani scadono i termini per la presentazione delle offerte per diventare il nuovo partner dell’istituto nella joint-venture assicurativa che andrà a sostituire il precedente asse con UnipolSai e con Aviva. Secondo il quotidiano finanziario in pole position ci sarebbero la francese Covéa insieme e Cattolica Assicurazioni (-0,62% a 7,3 euro). Nelle ultime ore si sarebbero rafforzate le quotazioni anche di Generali, anche se gli accordi di bancassicurazione non siano una priorità per il gruppo.

