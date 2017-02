Ottima giornata per Generali (+1,6%)

di Edoardo Fagnani

14 feb 2017 ore 17:38

In forte progresso Generali; il titolo della compagnia triestina è salito dell’1,62% a 15,01 euro. Secondo quanto scritto su Il Sole24Ore nelle prossime ore dovrebbe riunirsi il consiglio di amministrazione della compagnia triestina; all’ordine del giorno ci sarebbero temi ordinari ma secondo il quotidiano economico non è escluso che ci possa essere una informativa su tempi e modalità della ristrutturazione del prestito titoli legato al pacchetto del 3% in IntesaSanpaolo (+1,31% a 2,172 euro).

