Ottima giornata per FCA (+1,9%)

di Edoardo Fagnani

3 gen 2017 ore 17:48

Fiat Chrysler Automobiles è salita dell’1,9% a 9,125 euro. Ieri il Ministero dei Trasporti ha comunicato che nel mese di dicembre in Italia sono state immatricolate 124.438 vetture, il 13,06% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nell'intero 2016 la Motorizzazione ha immatricolato in totale 1.824.968 autovetture, con un aumento del 15,8% rispetto all'esercizio precedente. Fiat Chrysler Automobiles ha fatto leggermente meglio del mercato. Lo scorso mese il gruppo guidato da Sergio Marchionne ha venduto in Italia quasi 37mila vetture, in aumento del 14,1% rispetto allo stesso periodo del 2015. Di conseguenza, la quota di mercato di Fiat Chrysler Automobiles in Italia si è attestata al 29,7%. Nell'intero 2016 la società ha venduto in totale 528.189 autovetture, con un aumento del 18,4% rispetto all'esercizio precedente.

La Repubblica ha ricordato che a fine gennaio Fiat Chrysler Automobiles alzerà il velo sui risultati del 2016, esercizio che dovrebbe essersi chiuso con poco meno di 5 milioni di auto vendute e un indebitamento inferiore ai 5 miliardi di euro.

